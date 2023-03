(Di domenica 19 marzo 2023) "Da dieci anni tutte le volte le mie azioni vengono lette come se volessi andare in: ho sempre detto che non a me non interessainfare il sindacalista". Così il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dopo aver definito di «destra estrema» il governo, la conduttrice ha coordinato il fronte «anti Papeete» dal palco… - ultimora_pol : Maurizio #Landini, segretario generale della Cgil, replica a Giorgia #Meloni: 'Si sciolgano le forze che si richiam… - fattoquotidiano : Cgil, Landini attacca Meloni e la riforma del fisco: “Pronti allo sciopero, non ci fermeremo. Non possono pagare se… - ADerespinis : RT @FantuzziF: E questo personaggio dovrebbe difendere i poveri patrimoni dei proletari? Questo è solo uno dei #burattini_del_WEF https://… - TV7Benevento : Cgil, Landini: 'Non voglio entrare in politica' - -

Così il segretario generale dellaMaurizioa 'Mezz'ora in più' con Lucia Annunziata su Rai3. "Il sindacato confederale in Italia non si sostituisce ai partiti ma vuole discutere alla ...Lo ha detto il leader della, Maurizio, a 'Mezz'ora inpiu'' aggiungendo che 'il sindacato non si sostituisce ai partiti, ma vuole discutere alla ...'Penso di avere fatto bene' a invitare la premier Giorgia Meloni al Congresso della, afferma il segretario generale del sindacato, Maurizio, a Mezz'ora in più su Rai3. 'Lanella sua storia ha sempre invitato i presidenti del Consiglio che molte volte hanno deciso di non venire', ha ricordato. Il quale riserva parole ...

Congresso Cgil e Meloni, la lezione di De Bortoli a Landini: in studio cala il gelo Il Tempo

Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a 'Mezz'ora in più' con Lucia Annunziata su Rai3. "Il sindacato confederale in Italia non si sostituisce ai partiti ma vuole discutere alla pari ...Sono 14 i sindacalisti siciliani che rappresenteranno l'Isola ai vertici nazionali della Cgil. Sono stati eletti al congresso nazionale del sindacato che oggi ha confermato Maurizio Landini segretario ...