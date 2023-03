Cgil | Follini | Bene Meloni | parlarsi oltre steccato arricchisce democrazia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 marzo 2023) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Siamo un paese politicamente votato all'opposizione.governa, premiata dagli elettori per essere stata l'unica leader sui banchi dell'opposizione per un'intera legislatura. Governa ma non trascura mai di mettere in risalto quanto forte sia il suo spirito critico verso i suoi avversari e predecessori. Schlein si oppone al governo, ma si oppone anche spesso e volentieri al suo stesso partito di ieri e ieri l'altro. Conte e Calenda non sono da meno nel cercare, ognuno a suo modo, qualche avversario e perfino qualche potenziale alleato da fustigare. E così via, ora con toni sopra le righe, ora con più rispetto di un certo galateo. Ma sempre con l'idea che il nostro antagonista sia la fonte principale della ragione che andiamo rivendicando a nostro favore. C'è qualcosa di antico, in tutto questo. E' la tradizione dei democristiani e dei ...