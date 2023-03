‘Ceppaloni Domani’ | Cataudo al meeting di Forza Italia | “Restituiremo centralità al territorio”

(Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa partecipato anche il candidato Sindaco di Ceppaloni, Claudio, all’iniziativa organizzata daa Napoli, presso il Grand Hotel Vesuvio, dove si è discusso di sanità, infrastrutture e imprenditoria. L’attenzione, però, si è rivolta maggiormente sulle Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. L’appello che ha rivolto il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato in primis di tenere unito il centro destra e, allo stesso tempo, di allargare i consensi anche alle liste civiche. Sarà questa la novità dei prossimi mesi in casa Azzurra. Claudio, candidato Sindaco della lista, ma anche Vice Commissario Provinciale diBenevento, ha preso parola spiegando quelle che ...

Elezioni, Cataudo presenta la lista '': "C'e entusiasmo e voglia di cambiare le cose" "Siamo pronti per costruire il futuro del nostro splendido territorio, abbiamo idee e progetti, siamo motivati ed in fermento per ...Elezioni, Cataudo presenta la lista '': "C'e entusiasmo e voglia di cambiare le cose" "Siamo pronti per costruire il futuro del nostro splendido territorio, abbiamo idee e progetti, siamo motivati ed in fermento per ...