Cena di gala con dress code: “Per le donne tacchi alti, minimo 7 centimetri”. Scoppia la polemica (Di domenica 19 marzo 2023) Cena di gala, spettacolo, abiti eleganti e per le donne dress code “tacchi alti, minimo 7 centimetri”. E’ “Bolle a Cena”, evento di gala organizzato nell’ambito della manifestazione “Bollicine in villa”, cento espositori e produttori di vino da varie regioni l’1 e 2 aprile a Santa Maria di Sala (Venezia). “Una serata speciale” l’1 aprile, come dice l’evento su facebook: vini ricercati, ottime portate, musica, violini, spettacolo, dj e vari artisti, 130 gli ospiti, nella maggior parti espositori alla kermesse di Santa Maria di Sala. La Cena si svolge all’Osteria Antico Veturo di Trebaseleghe, che mette in chiaro però di non avere nulla a che fare con l’organizzazione dell’evento. “Noi ... Leggi su tpi (Di domenica 19 marzo 2023)di, spettacolo, abiti eleganti e per le”. E’ “Bolle a”, evento diorganizzato nell’ambito della manifestazione “Bollicine in villa”, cento espositori e produttori di vino da varie regioni l’1 e 2 aprile a Santa Maria di Sala (Venezia). “Una serata speciale” l’1 aprile, come dice l’evento su facebook: vini ricercati, ottime portate, musica, violini, spettacolo, dj e vari artisti, 130 gli ospiti, nella maggior parti espositori alla kermesse di Santa Maria di Sala. Lasi svolge all’Osteria Antico Veturo di Trebaseleghe, che mette in chiaro però di non avere nulla a che fare con l’organizzazione dell’evento. “Noi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MATTEOALBERTO86 : RT @LaStampa: Cena di gala con dress code, per le donne tacco di almeno 7 centimetri. E sui social scoppia la polemica - LaStampa : Cena di gala con dress code, per le donne tacco di almeno 7 centimetri. E sui social scoppia la polemica - repubblica : Cena di gala con dress code: per le donne tacco di almeno 7 centimetri. E scoppia la polemica sui social [di Agnese… - occhio_notizie : È stato richiesto alle donne di indossare tacchi di almeno 7 centimetri, mentre agli uomini è stato imposto solo un… - cuba98w : RT @fanpage: Se agli uomini viene imposto solo un generico abito elegante, alle donne è imposta addirittura la misura minima del tacco “Ne… -