Catania promosso in Serie C | gli etnei festeggiano il ritorno tra i professionisti

(Di domenica 19 marzo 2023) Ilè stato ufficialmenteinC con sei giornate di anticipo. E’ festa grande per le strade della città etnea, in trepidante attesa di buone notizia dal neutro di Caltanissetta, dove il Canicattì ha ospitato i rossoazzurri trasferendosi per motivo di ordine pubblico. E in effetti, è scattata la festa: vinto polverizzando i record il girone diD dalla squadra di Ferraro, che torna tra igrazie alla nuova proprietà targata Ross Pelligra e prova a dimenticare il drammatico fallimento di un anno e mezzo fa, quando la società siciliana fu esclusa dallaC, dove adesso torna, a metà stagione. 19 marzo 2023, giornata storica per il club dell’elefantino, che non poteva festeggiare una promozione dal 2006, anno delin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corradone91 : #Catanzaro già promosso in #SerieB, #Catania di ritorno in #SerieC. Il giusto epilogo dopo due annate dominate - sportface2016 : #Catania ufficialmente promosso in #SerieC. Gli etnei festeggiano il ritorno tra i professionisti - sportli26181512 : Catania promosso in Serie C: 4 mila tifosi in festa a Caltanissetta: La formazione etnea di Ferraro ottiene la dodi… - Cucciolina96251 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #SERIED Il #Catania promosso in #SerieC: decisiva la vittoria per 4-1 contro il #Canicatti #SkySport - miguel_angher : RT @SkySport: ULTIM'ORA #SERIED Il #Catania promosso in #SerieC: decisiva la vittoria per 4-1 contro il #Canicatti #SkySport -

IN SERIE C SE: - Vince contro il Canicattì (a prescindere dal risultato del Locri) - Pareggia o perde contro il Canicattì e allo stesso tempo il Locri non vince contro il Sant'Agata.

Il Catania è aritmeticamente promosso in Serie C. Il focus sulla stagione dei rossazzurri nel campionato del girone I di Serie D ...Il Catanzaro festeggia la Serie B; il Catania il ritorno, a distanza di un anno, nel Girone C di Lega Pro che va' già delineandosi ...