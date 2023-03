Catania promosso in Serie C | 4 mila tifosi in festa a Caltanissetta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicola98027371 : Oltre alla rivalità ?? Complimenti al #Catania Promosso in Serie C - Cucciolina96251 : RT @corradone91: #Catanzaro già promosso in #SerieB, #Catania di ritorno in #SerieC. Il giusto epilogo dopo due annate dominate - DIRETTADCM : Il #Catania è ufficialmente promosso in Serie C ?? - ALan__61 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #SERIED Il #Catania promosso in #SerieC: decisiva la vittoria per 4-1 contro il #Canicatti #SkySport - corradone91 : #Catanzaro già promosso in #SerieB, #Catania di ritorno in #SerieC. Il giusto epilogo dopo due annate dominate -

CALTANISSETTA - Con sei giornate di anticipo ilin Serie C . Una marcia trionfale quella della formazione di Ferraro che ha dominato il Girone I di Serie D. Gli etnei hanno certificato la promozione con la dodicesima vittoria ...Ilè stato ufficialmentein Serie C con sei giornate di anticipo. E' festa grande per le strade della città etnea, in trepidante attesa di buone notizia dal neutro di Caltanissetta, dove ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Iltorna tra i professionisti al primo colpo: èin Serie C . La formazione etnea fa festa in trasferta, allo stadio 'Tomaselli' di Caltanissetta, battendo il Canicattì 4 - 1 e centrando ...

Il Catania è aritmeticamente promosso in Serie C. Il focus sulla stagione dei rossazzurri nel campionato del girone I di Serie D ...