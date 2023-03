Catania | Lodi | ' Adesso si festeggia dopo aver vinto un campionato faticoso'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Catania, è di nuovo Serie C: Lodi e compagni festeggiano la promozione - angeloinitaly : RT @DiMarzio: La stagione del capitano del #Catania - DiMarzio : La stagione del capitano del #Catania - C1946d : #Repost @cataniassd with @use.repost ··· ???? Canicattì-Catania: la formazione rossazzurra 4-3-3 ???? Bethers; Rapisa… - CataniaSSD : ???? Canicattì-Catania: la formazione rossazzurra 4-3-3 ???? Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Boccia; Rizzo, Lod… -

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "News", "item": "https://www.itasportpress.it/- news/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'Adesso si ......è stato il campionato di Giovanni Ferraro (che centra la seconda promozione consecutiva in C dopo quella con il Giugliano) e di Francesco, che dopo due anni ha fatto nuovamente ritorno a...Con dieci trionfi lontano dal Massimino, questocolleziona record su record. Trascinato da un De Luca da 8 gol e ancora tanta voglia di essere protagonista anche a 31 anni, da Ciccioche ...

La traversa con il Siena, la Serie A e la missione compiuta: Lodi ... Goal Italia

Catania torna in C dopo il fallimento della scorsa stagione ... Nomi importanti per una piazza altrettanto importante e guidata da Francesco Lodi. Perché le storie d'amore sono belle se viene aggiunto ...E' il Catania a fare comunque la partita e al 13esimo un assist in area di Lodi pesca Chiarella che controlla e calcia al volo trovando la respinta del portiere Scuffia da ottima posizione. Al17esimo ...