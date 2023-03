Cassano e Adani in coro: «La semifinale di Champions sarà Napoli-Benfica» (Di domenica 19 marzo 2023) Antonio Cassano e Daniele Adani hanno pronosticato le semifinali di Champions League alla Bobo Tv. Ecco le loro dichiarazioni Antonio Cassano e Daniele Adani hanno pronosticato le semifinali di Champions League alla Bobo Tv. Ecco le loro dichiarazioni. Cassano – «Le semifinali di Champions League saranno Napoli-Benfica e Real Madrid-Manchester City. Sono sicuro di questo. Vedrete…». Adani – «Tra Inter e Benfica? Dico Benfica in semifinale sperando di sbagliare pronostico. Tra Milan e Napoli chi passa? Napoli perché alla storia preferisco la modernità». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Antonioe Danielehanno pronosticato le semifinali diLeague alla Bobo Tv. Ecco le loro dichiarazioni Antonioe Danielehanno pronosticato le semifinali diLeague alla Bobo Tv. Ecco le loro dichiarazioni.– «Le semifinali diLeague sarannoe Real Madrid-Manchester City. Sono sicuro di questo. Vedrete…».– «Tra Inter e? Dicoinsperando di sbagliare pronostico. Tra Milan echi passa?perché alla storia preferisco la modernità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iojuventino : Quanto porta merda la BoboTV, in particolare e Adani e Cassano. Roba che se li incrociate fate gli scongiuri. - ugoboca : @fcin1908it #Adani e #Cassano come #Berlusconi ha fatto per tanti anni: la sparano grossa per essere citati e fare… - ugoboca : @fcin1908it #Adani e #Cassano come #Berlusconi ha fatto per tanti anni: la sparano grossa per essere citati e fare… - cuorebrescia : RT @NicoSchira: Antonio #Cassano alla BoboTV: “Le semifinali di #ChampionsLeague saranno Napoli-Benfica e RealMadrid-ManCity. Sono sicuro.… - Lorenzo21341446 : @FBiasin Ma chi quello stesso Haaland che l'oracolo di Bari cassano e Adani dicono scarso ? -