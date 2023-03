Cassa integrazione e pensione: i nuovi calcoli per non avere una brutta sorpresa (Di domenica 19 marzo 2023) Come incide la Cassa integrazione sul conto dei contributi per la pensione? Ecco come sono i calcoli aggiornati alla legge del 2023. La Cassa integrazione è una situazione di intermezzo per i lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro si trova in un periodo difficile e non può più sostenerli. In quanto tale, qual è il legame con la contribuzione a fine pensionistico? Raccolta dei contributi e la Cassa integrazione – ilovetrading.itPer un lavoratore dipendente in Italia andare in pensione coi tempi giusti è già molto difficile a causa del sistema pensionistico che sposta l’età pensionabile sempre più in avanti. Se si dovesse recuperare durante la propria vita lavorativa anche i periodi di contribuzione passati in ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 19 marzo 2023) Come incide lasul conto dei contributi per la? Ecco come sono iaggiornati alla legge del 2023. Laè una situazione di intermezzo per i lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro si trova in un periodo difficile e non può più sostenerli. In quanto tale, qual è il legame con la contribuzione a fine pensionistico? Raccolta dei contributi e la– ilovetrading.itPer un lavoratore dipendente in Italia andare incoi tempi giusti è già molto difficile a causa del sistema pensionistico che sposta l’età pensionabile sempre più in avanti. Se si dovesse recuperare durante la propria vita lavorativa anche i periodi di contribuzione passati in ...

