Caso Conte, la BBC commenta: «E' suo compito aiutare il Tottenham»

Caso Conte, la BBC commenta la sfuriata del tecnico del Tottenham dopo il pareggio con il Southampton: il punto Il giornalista della BBC Phil McNulty ha commentato così lo sfogo di ieri di Antonio Conte nei confronti dei giocatori e della proprietà del Tottenham: di seguito le sue parole. IL COMMENTO – «Conte può avere ragione, ma è anche suo compito affrontare questa situazione. Non può sottrarsi alla sua parte di colpa per prestazioni insipide come il pareggio a reti inviolate che ha visto gli Spurs uscire dalla Champions League in casa contro il Milan. Non è come se fosse impotente a controllare gli eventi o i suoi giocatori. Gli Spurs hanno problemi, è vero, ma lui ne fa parte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

