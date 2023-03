Casal di Principe, il ricordo di Don Diana in attesa di Mattarella. La sorella Marisa: Solo lui può capire il nostro dolore (Di domenica 19 marzo 2023) A Casal di Principe oggi è stata una giornata importante e simbolica, quella della memoria per don Peppe Diana, il sacerdote ucciso dal clan dei Casalesi il 19 marzo di 29 anni fa mentre era nella sacrestia della parrocchia di San Nicola di Bari e si preparava ad andare a celebrare la messa. Centinaia di scout, associazione di cui faceva parte il prete, hanno invaso il paese per tenere a battesimo il primo gruppo nato nella cittadina del Casertano sull’esempio di don Diana; tra i capi scout che oggi hanno pronunciato la formula della promessa anche Iole Diana, figlia di Emilio, fratello di don Peppe. Ma prima ancora che gli scout animassero la giornata, c’è stata nella parrocchia di San Nicola la Santa messa celebrata dal Vescovo Angelo Spinillo; quella messa, svoltasi alle 7.30 (una ... Leggi su ildenaro (Di domenica 19 marzo 2023) Adioggi è stata una giornata importante e simbolica, quella della memoria per don Peppe, il sacerdote ucciso dal clan deiesi il 19 marzo di 29 anni fa mentre era nella sacrestia della parrocchia di San Nicola di Bari e si preparava ad andare a celebrare la messa. Centinaia di scout, associazione di cui faceva parte il prete, hanno invaso il paese per tenere a battesimo il primo gruppo nato nella cittadina del Casertano sull’esempio di don; tra i capi scout che oggi hanno pronunciato la formula della promessa anche Iole, figlia di Emilio, fratello di don Peppe. Ma prima ancora che gli scout animassero la giornata, c’è stata nella parrocchia di San Nicola la Santa messa celebrata dal Vescovo Angelo Spinillo; quella messa, svoltasi alle 7.30 (una ...

