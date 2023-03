Capelli corti: 3 tagli da provare per la primavera 2023 (Di domenica 19 marzo 2023) Cedendo ai Capelli corti per la primavera 2023 vi sembrerà di iniziare un nuovo capitolo delle vostre vite, sebbene i tagli di tendenza per la stagione non rappresentino esattamente qualcosa di…nuovo. La moda Capelli corti della primavera 2023, infatti, sembra essere avvolta da un’aura di nostalgia. I tagli corti e gender fluid, infatti, guarderanno al passato, prendendo ispirazione dalle scalature degli shag e dei mullet Anni ’80 per dare vita a tagli ibridi come il mixie, a metà tra pixie e mullet. D’altra parte non mancherà un deciso ritorno all’estetica Anni ’90 e Y2K, con tagli corti alla maschiaccio e ispirati alle boyband. Allo stesso tempo, le ... Leggi su amica (Di domenica 19 marzo 2023) Cedendo aiper lavi sembrerà di iniziare un nuovo capitolo delle vostre vite, sebbene idi tendenza per la stagione non rappresentino esattamente qualcosa di…nuovo. La modadella, infatti, sembra essere avvolta da un’aura di nostalgia. Ie gender fluid, infatti, guarderanno al passato, prendendo ispirazione dalle scalature degli shag e dei mullet Anni ’80 per dare vita aibridi come il mixie, a metà tra pixie e mullet. D’altra parte non mancherà un deciso ritorno all’estetica Anni ’90 e Y2K, conalla maschiaccio e ispirati alle boyband. Allo stesso tempo, le ...

