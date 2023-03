Cantami | o Diva | di Kim Min-Jae l’ira funesta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 marzo 2023) “, o, di Kim Min-Jaeche infiniti addusse lutti ai partenopei, molte anzi tempo all’Orco, generose travolse alme d’eroie di cani e d’augelli orrido pastolor salme abbandonò” Visto che non bastano più le espressioni trite e ritrite del vocabolario sportivo, s’ha da ricorrere all’omerico linguaggio dell’epica per descrivere le gesta di Kim Min-Jae. Il simpatico coro – “Kim! Kim! Kim!” – che accompagna ogni singola giocata del corazziere sudcoreano del Napoli sia in casa che in trasferta (che ci siano o non ci siano i gruppi organizzati) ricorda – più che i canti tipici dei tifosi – quelli delle indimenticabili pellicole cinematografiche che riprendono proprio i racconti dell’epica, le grandi narrazioni poetiche sulle imprese degli eroi. In particolare, a chi scrive sovvengono i canti con cui ...