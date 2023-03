Campi Bisenzio: 17enne aggredito fuori dalla discoteca. Si salva nella sede della Misericordia. Medicato a Careggi (Di domenica 19 marzo 2023) E' riuscito a sfuggire agli aggressori, che lo avevano atteso fuori da una discoteca di Campi Bisenzio, rifugiandosi nella sede dell'Arconfraternita della Misericordia. Vittima dell'aggressione un 17enne, nella notte appena trascorsa, fra sabato 18 e domenica 19 aprile 2023 Leggi su firenzepost (Di domenica 19 marzo 2023) E' riuscito a sfuggire agli aggressori, che lo avevano attesoda unadi, rifugiandosidell'Arconfraternita. Vittima dell'aggressione unnotte appena trascorsa, fra sabato 18 e domenica 19 aprile 2023

