Cambiamento climatico, aumentano i divorzi tra gli albatros (Di domenica 19 marzo 2023) Che il Cambiamento climatico generi un sacco di problemi lo sapevamo. Che aumenti i divorzi, un po' meno. Soprattutto se non parliamo della fine delle unioni tra esseri umani, ma di quella tra… albatros. Avete letto bene: mentre anche nel nostro paese il fenomeno è ormai all'ordine del giorno (in Italia nel 2019 – e quindi prima degli effetti della pandemia sulle coppie – si erano contate in tutto 97.474 separazioni totali tra coniugi nonché 85.349 divorzi) un'indagine ha dimostrato che il Cambiamento climatico sta aumentando la fine delle relazioni tra albatros, un fenomeno che a lungo andare potrebbe mettere in pericolo la sopravvivenza stessa della specie. I legami monogamici infatti sono cosa abbastanza rara nel mondo animale, ma non nel regno ...

