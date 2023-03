Calhanoglu migliore in campo in Porto-Inter, i complimenti della Turchia (Di domenica 19 marzo 2023) Hakan Calhanoglu in Porto-Inter è stato eletto ancora una volta miglior giocatore in UEFA Champions League. La Federcalcio Turca si è congratulata con lui per il premio. ANCORA MVP – Questo il messaggio della Turchia per Hakan Calhanoglu dopo la grandissima prestazione in Porto-Inter: «Il nostro capitano Hakan Calhanoglu, è stato scelto come migliore in campo dalla UEFA in Porto-Inter. Ci congratuliamo con lui anche per aver raggiunto i quarti di finale di UEFA Champions League con la sua squadra, l’Inter». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023) Hakaninè stato eletto ancora una volta miglior giocatore in UEFA Champions League. La Federcalcio Turca si è congratulata con lui per il premio. ANCORA MVP – Questo il messaggioper Hakandopo la grandissima prestazione in: «Il nostro capitano Hakan, è stato scelto comeindalla UEFA in. Ci congratuliamo con lui anche per aver raggiunto i quarti di finale di UEFA Champions League con la sua squadra, l’».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

