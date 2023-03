Calendario Serie B calcio oggi | orari 19 marzo | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023)domenica 19alle ore 16.15 andrà in scena l’ultima gara del 30esimo turno diB. Ad affrontarsi saranno la Ternana e il Bari. Gli uomini di Lucarelli e quelli di mister Mignani cercheranno certamente di dare spettacolo, che in questa giornata non è mancato sin dall’anticipo di venerdì sera tra Palermo e Modena, vinto dai rosanero per 5-2 in rimonta, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per 1-2. Ieri è stato poi il turno degli altri match inper questa giornata. Il Venezia ha espugnato il Del Duca di Ascoli rilanciandosi nella lotta salvezza. Il Genoa di Alberto Gilardino ha affondato un disastroso Brescia adesso ultimo in classifica e sempre più demoralizzato. Castori e il suo Perugia hanno vinto una gara importantissima contro il Cittadella al Tombolato. Per il Parma non è terminata ...