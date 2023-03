Calendario sci alpino oggi | orari Soldeu 19 marzo | programma | tv | streaming | startlist

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023) La Coppa del Mondo 2022/2023 di sciè pronta a chiudere i battenti. Ultima giornata di gare alle finali die in questa domenica sono inil gigante femminile e lo slalom maschile. In gigante Mikaela Shiffrin va ancora a caccia del suo primo successo in questa settimana ad Andorra. L’americana può sfruttare di partire con il pettorale numero uno ed è la grande favorita. Gara molto attesa in casa Italia con Marta Bassino e soprattutto una Federica Brignone che è in ottima forma in queste ultime settimane e vuole ancora un altro podio dopo quello in superG. In slalom, invece, ci sarà come sempre una straordinaria battaglia. Inoltre è ancora tutto in ballo per la coppa di specialità visto che Lucas Braathen si presenta con 32 punti di vantaggio sul connazionale Henrik Kristoffersen e 65 sullo svizzero Daniel Yule. ...