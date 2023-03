Calendario sci alpino oggi | orari domenica19 marzo | programma | tv | streaming | startlist

(Di domenica 19 marzo 2023) La Coppa del Mondo 2022/2023 di sciè pronta a chiudere i battenti. Ultima giornata di gare alle finali di Soldeu e in questa domenica sono inil gigante femminile e lo slalom maschile. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE In gigante Mikaela Shiffrin va ancora a caccia del suo primo successo in questa settimana ad Andorra. L’americana può sfruttare di partire con il pettorale numero uno ed è la grande favorita. Gara molto attesa in casa Italia con Marta Bassino e soprattutto una Federica Brignone che è in ottima forma in queste ultime settimane e vuole ancora un altro podio dopo quello in superG. In slalom, invece, ci sarà come sempre una straordinaria battaglia. Inoltre è ancora tutto in ballo per la coppa di specialità visto che Lucas Braathen si presenta con 32 punti di vantaggio sul ...

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante femminile e slalom maschile di Soldeu, valide per le finali di Coppa del Mondo. Ultimi due giorni per le finali della Coppa del Mondo di sci alpino a Soldeu. In questo sabato cominciano le discipline tecniche ed in programma ci sono il gigante maschile (si comincia alle 9.00) e lo slalom.