Calendario Premier League 2023 oggi: orari 19 marzo, chi gioca, programma, tv, streaming (Di domenica 19 marzo 2023) In Inghilterra ci sono i quarti di finale di FA Cup e tutto, o quasi, si ferma. La giornata di Premier League di ieri è stata in realtà quasi normale, essendo state disputate le partite Bretnford-Leicester City, Southampton-Tottenham, Aston Villa-Bornemouth, Wolverhampton-Leeds e Chelsea-Everton, mentre oggi si disputerà solo una partita. Scenderanno in campo l’Arsenal di Arteta e il Crystal Palace di Patrick Vieira. Sarà una sfida tra vecchi cuori Gunners e quelli di oggi devono cercare di vincere per poter continuare la sfida all’ultimo punto che stanno portando avanti con il Manchester City. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora L’Arsenal in questo momento è primo, con 66 punti, a +5 rispetto al City. Dal canto suo il Crystal Palace si trova al ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) In Inghilterra ci sono i quarti di finale di FA Cup e tutto, o quasi, si ferma. La giornata didi ieri è stata in realtà quasi normale, essendo state disputate le partite Bretnford-Leicester City, Southampton-Tottenham, Aston Villa-Bornemouth, Wolverhampton-Leeds e Chelsea-Everton, mentresi disputerà solo una partita. Scenderanno in campo l’Arsenal di Arteta e il Crystal Palace di Patrick Vieira. Sarà una sfida tra vecchi cuori Gunners e quelli didevono cercare di vincere per poter continuare la sfida all’ultimo punto che stanno portando avanti con il Manchester City. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora L’Arsenal in questo momento è primo, con 66 punti, a +5 rispetto al City. Dal canto suo il Crystal Palace si trova al ...

