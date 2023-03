Calendario Liga spagnola 2023 oggi: orari 19 marzo, chi gioca, programma, tv, streaming (Di domenica 19 marzo 2023) E’ il Clasico tra Barcellona e Real Madrid il piatto forte di questa 26ma giornata di Liga. La sfida, che si giocherà al Campo Nou oggi, domenica 19 marzo, alle 21.00 chiuderà il turno del campionato spagnolo che viene trasmesso in esclusiva su DAZN. Le due squadre sono separate da 9 punti, con i blaugrana che vogliono portare l’allungo decisivo, soprattutto dopo aver fallito in Europa con l’eliminazione ai gironi di Champions League e agli spareggi per entrare in Europa League. La domenica della Liga sarà aperta dalla sfida tra Betis Siviglia e Mallorca, con i biancoverdi che alle 14.00 andranno a caccia di punti per un piazzamento Champions che dista solo tre lunghezze. Il quarto posto è infatti occupato attualmente dalla Real Sociedad che ospiterà l’Elche fanalino di coda nella gara delle 16.15. In contemporanea si ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) E’ il Clasico tra Barcellona e Real Madrid il piatto forte di questa 26ma giornata di. La sfida, che si giocherà al Campo Nou, domenica 19, alle 21.00 chiuderà il turno del campionato spagnolo che viene trasmesso in esclusiva su DAZN. Le due squadre sono separate da 9 punti, con i blaugrana che vogliono portare l’allungo decisivo, soprattutto dopo aver fallito in Europa con l’eliminazione ai gironi di Champions League e agli spareggi per entrare in Europa League. La domenica dellasarà aperta dalla sfida tra Betis Siviglia e Mallorca, con i biancoverdi che alle 14.00 andranno a caccia di punti per un piazzamento Champions che dista solo tre lunghezze. Il quarto posto è infatti occupato attualmente dalla Real Sociedad che ospiterà l’Elche fanalino di coda nella gara delle 16.15. In contemporanea si ...

