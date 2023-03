Calendario gara-2 quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley: programma, orari e diretta tv (Di domenica 19 marzo 2023) Il Calendario completo di gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Superlega 2022/2023 di volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviata la prima giornata di quarti, le otto squadre si sfidano nuovamente in un secondo round a campi invertiti. Milano quindi ospita Perugia, Civitanova scende sul campo di Verona, Trento va a Monza e infine Piacenza incontra Modena. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, la sfida Monza-Trento sarà visibile anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Ilcompleto di-2 deidi finale deiScudetto delladimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviata la prima giornata di, le otto squadre si sfidano nuovamente in un secondo round a campi invertiti. Milano quindi ospita Perugia, Civitanova scende sul campo di Verona, Trento va a Monza e infine Piacenza incontra Modena. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming suballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, la sfida Monza-Trento sarà visibile anche intv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su ...

