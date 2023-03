Calendario Bundesliga 2023 oggi | orari 19 marzo | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023)domenica 19è pronta a proseguire il proprio cammino la2022/. Andranno in scena infatti, tre partite valide per il 25esimo turno della massima serie tedesca. Alle ore 15.30 sarà il momento di Union Berlin-Eintracht Francoforte. I padroni di casa non vorranno di certo abbandonare le prime posizioni e faranno di tutto per raccogliere i 3 punti. La squadra di Fischer si trova attualmente al 4° posto in classifica con 45 punti. L’Eintracht invece cercherà di riscattarsi. In settimana Glasner e i suoi uomini sono stati eliminati in Champions League dal Napoli e adesso potranno concentrarsi sul campionato. Per evitare di perdere il treno Europa, in particolare quello per la massima competizione europea per club, serve solamente vincere. Alle 17.30 toccherà invece a Bayer Leverkusen-Bayern Monaco. ...