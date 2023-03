Calendario biathlon oggi: orari 19 marzo Oslo, programma, tv, streaming, startlist, azzurri in gara (Di domenica 19 marzo 2023) Terminerà oggi con le due mass start di Oslo Holmenkollen la Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon. Sulle nevi norvegesi si inizierà alle 12:50 con la prova maschile e si concluderà poi con la gara femminile, in programma alle ore 15:10. In campo maschile il norvegese Johannes Boe, reduce dalle due affermazioni dei giorni scorsi (nella sprint e nell’inseguimento), andrà a caccia di un altro grande risultato per provare a risalire posizioni nella classifica di specialità (da ricordare che il classe 1993 è invece già sicuro della vittoria della Coppa del Mondo generale), per ora comandata dall’altro norvegese Vetle Sjaastad Christiansen grazie ai suoi 210 punti (prima dell’ultima gara il norvegese classe 1992 ha 22 punti di vantaggio su Johannes Dale, 47 su Sturla Holm Lægreid e 60 su J. ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Termineràcon le due mass start diHolmenkollen la Coppa del Mondo 2022-2023 di. Sulle nevi norvegesi si inizierà alle 12:50 con la prova maschile e si concluderà poi con lafemminile, inalle ore 15:10. In campo maschile il norvegese Johannes Boe, reduce dalle due affermazioni dei giorni scorsi (nella sprint e nell’inseguimento), andrà a caccia di un altro grande risultato per provare a risalire posizioni nella classifica di specialità (da ricordare che il classe 1993 è invece già sicuro della vittoria della Coppa del Mondo generale), per ora comandata dall’altro norvegese Vetle Sjaastad Christiansen grazie ai suoi 210 punti (prima dell’ultimail norvegese classe 1992 ha 22 punti di vantaggio su Johannes Dale, 47 su Sturla Holm Lægreid e 60 su J. ...

