Caldo, coltivazioni sconvolte: ortaggi e frutta anticipano i tempi (Di domenica 19 marzo 2023) Caldo fuori stagione e siccità trasformano il clima in Italia e stravolgono le colture di frutta e ortaggi. In Piemonte, soprattutto nel Vercellese, e in Lombardia nel Pavese, gli agricoltori hanno già ristretto le coltivazioni di riso, che richiedono molta acqua, sostituendole con frumento, orzo e colza per l’olio di semi. Il riso però rende di più a chi lo produce, oltre a essere da sempre tipico di quelle zone. Cambia dunque anche il paesaggio a causa della siccità e della ormai cronica carenza d’acqua soprattutto nel Nord. La siccità e i cambiamenti climatici influiscono sui raccolti dei prodotti agricoli. Foto AnsaAl Centro e al Sud le cose non vanno meglio e il combinato disposto di Caldo e siccità provoca lo stravolgimento delle stagioni, con i frutti della terra anticipati di molto. Le prime ... Leggi su velvetmag (Di domenica 19 marzo 2023)fuori stagione e siccità trasformano il clima in Italia e stravolgono le colture di. In Piemonte, soprattutto nel Vercellese, e in Lombardia nel Pavese, gli agricoltori hanno già ristretto ledi riso, che richiedono molta acqua, sostituendole con frumento, orzo e colza per l’olio di semi. Il riso però rende di più a chi lo produce, oltre a essere da sempre tipico di quelle zone. Cambia dunque anche il paesaggio a causa della siccità e della ormai cronica carenza d’acqua soprattutto nel Nord. La siccità e i cambiamenti climatici influiscono sui raccolti dei prodotti agricoli. Foto AnsaAl Centro e al Sud le cose non vanno meglio e il combinato disposto die siccità provoca lo stravolgimento delle stagioni, con i frutti della terra anticipati di molto. Le prime ...

