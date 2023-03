Calciomercato.com – Ibra, il marcatore più vecchio in Serie A: ‘Milan senza esperienza da campione d’Italia, Leao infelice’ | Primapagina (Di domenica 19 marzo 2023) 2023-03-19 00:40:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Una nuova pagina è stata scritta. Superando il limite, ancora una volta. Contro l’Udinese, Zlatan Ibrahimovic è diventato il marcatore più “vecchio” della storia della Serie A. Il gol è arrivato su rigore, contro l’Udinese. Come successe ad Alessandro Costacurta. IMMORTALE – Sliding doors manifesto di una personalità. A fine primo tempo, Doveri fischia un penalty per i rossoneri (fallo di mano in area di Bijol). Ibra si appropria del pallone, lo posiziona. Lo fissa e poi guarda Silvestri. Il portiere bianconero lo disturba, si muove sulla linea di porta e para. Qualche secondo di gioco, poi l’arbitro ferma tutto. Il rigore è da ripetere per l’ingresso in area di Beto, al momento della conclusione. Sospiro di sollievo per il totem ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 marzo 2023) 2023-03-19 00:40:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Una nuova pagina è stata scritta. Superando il limite, ancora una volta. Contro l’Udinese, Zlatanhimovic è diventato ilpiù “” della storia dellaA. Il gol è arrivato su rigore, contro l’Udinese. Come successe ad Alessandro Costacurta. IMMORTALE – Sliding doors manifesto di una personalità. A fine primo tempo, Doveri fischia un penalty per i rossoneri (fallo di mano in area di Bijol).si appropria del pallone, lo posiziona. Lo fissa e poi guarda Silvestri. Il portiere bianconero lo disturba, si muove sulla linea di porta e para. Qualche secondo di gioco, poi l’arbitro ferma tutto. Il rigore è da ripetere per l’ingresso in area di Beto, al momento della conclusione. Sospiro di sollievo per il totem ...

