Calcio: Spalletti, 'Chi ha fame non tiene sonno' (Di domenica 19 marzo 2023) Torino, 19 mar. (Adnkronos) - "Le finalizzazioni di Osimhen e quel fatto di andarci di testa come sa fare soltanto lui evidenziano questa grandissima qualità che ha. Secondo palo? Va lì perché quelli che crossano lo fanno sul secondo. E' una situazione che dipende da dov'è la palla. Se la palla è sulla linea della rimessa laterale arriva un cross su cui devi attaccare il primo palo, se il cross invece arriva 10-15 metri dentro l'alert dei difensori è tutto sul primo palo e quindi si trova spazio sul secondo". Lo ha detto Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria 4-0 sul campo del Torino a Dazn. "E' l'ennesima volta che io vado a parlare con i ragazzi prima di una partita, avendo il sentore che ci possa essere appagamento, ed è l'ennesima volta che loro rispondono facendo vedere di essere fatti di una pasta diversa. Vogliono essere qualcuno da cui si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Torino, 19 mar. (Adnkronos) - "Le finalizzazioni di Osimhen e quel fatto di andarci di testa come sa fare soltanto lui evidenziano questa grandissima qualità che ha. Secondo palo? Va lì perché quelli che crossano lo fanno sul secondo. E' una situazione che dipende da dov'è la palla. Se la palla è sulla linea della rimessa laterale arriva un cross su cui devi attaccare il primo palo, se il cross invece arriva 10-15 metri dentro l'alert dei difensori è tutto sul primo palo e quindi si trova spazio sul secondo". Lo ha detto Luciano, allenatore del Napoli, dopo la vittoria 4-0 sul campo del Torino a Dazn. "E' l'ennesima volta che io vado a parlare con i ragazzi prima di una partita, avendo il sentore che ci possa essere appagamento, ed è l'ennesima volta che loro rispondono facendo vedere di essere fatti di una pasta diversa. Vogliono essere qualcuno da cui si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Il Napoli è un rullo compressore ?? La squadra di Spalletti supera con un netto 4 a 0 il Torino ????? #SerieA |… - ZZiliani : Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, m… - realvarriale : Sulle miserie del calcio italiano impelagato tra cavilli, ricorsi, TAR, per fortuna brilla una stella: @sscnapoli .… - Fantacalcio : Torino-Napoli: le parole di Spalletti - SportRepubblica : Napoli, Spalletti: 'Temevo appagamento ma la squadra è fatta di una pasta diversa'. Osimhen: 'Vogliamo regalare lo… -