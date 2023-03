Calcio | Serie A femminile 2023 | Pomigliano batte il Parma e rafforza la seconda posizione nella Poule Salvezza

(Di domenica 19 marzo 2023) Bella vittoria diprima giornata delladellaA 2022-di. Allo stadio Comunale di Palma Campania le ragazze di Carlo Sanchez giocano una grande partita (soprattutto nel secondo tempo) e battono ilcon un netto 4-1. Grazie a questo successo la compagine campana sale a 17 punti in classifica (ricordiamo che per questaparte di stagione tutte le squadre si sono portate dietro i punti ottenutiprima parte di campionato) elain classifica, allungando proprio sul gruppo di Domenico Panico, che rimane fermo a quota 13 al terzo posto. Nel primo parziale le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Milan, il 2023 horror di #Pioli: numeri quasi da zona retrocessione - radiokisskiss : @NiallOfficial a Radio Kiss Kiss: “Seguo anche il calcio italiano. Della Serie A adoro il Napoli, è veramente una g… - tuttosport : ?? Una sentenza dell’anno scorso può aiutare la #Juventus ?? Avete letto? - SportRepubblica : Sampdoria-Verona 3-1: doppietta di Gabbiadini e gol di Zanoli, prima vittoria in casa per i blucerchiati - zizionice : RT @Agenzia_Ansa: SERIE A | In campo alle 15: Fiorentina-Lecce e Torino-Napoli #ANSA -

La Samp ritrova la vittoria, la terza di questo campionato, che mancava dal 4 gennaio e che restituisce coraggio e speranza per questo finale di campionato a caccia di una comunque difficilissima ...Le formazioni ufficiali di Ternana - Bari, sfida valida per la trentesima giornata diB 2022/2023. I pugliesi devono assolutamente vincere se vogliono ambire alla promozione diretta in A, visti i successi delle dirette concorrenti Genoa e Sudtirol. Non sarà però facile sbancare ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Sampdoria - Verona, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato diA 2022/2023. Allo stadio Ferraris di Genova grande primo tempo dei ragazzi di Dejan Stankovic che trovano la doppietta di Manolo Gabbiadini e anche un palo clamoroso di Amione. Gli ospiti nel ...

Torino-Napoli, Spalletti: "Mi disturba far parte del calcio dopo violenze dei giorni scorsi. Anno irripetibile No..." Eurosport IT

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lecce, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A in programma al Franchi. FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, ...MACUGNAGA- 19-03-2023-- E' stata celebrata sabato sera in Kongresshaus a Macugnaga la vittoria dell'Italia sulle nevi del Belvedere nel triangolare di calcio sulla neve che l'ha vista trionfare su Svi ...