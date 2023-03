Calcio Napoli inarrestabile: 4-0 al Torino (Di domenica 19 marzo 2023) Calcio Napoli: Azzurri inarrestabili fino alla fine. Doppietta di Osimhen, Kvaratskhelia e Ndombelè affondano il Torino. Dopo le fatiche di Coppa, qualcuno poteva pensare ad un rilassamento e, qualche altro, avrebbe pensato ad in ampio turnover. Invece ne’ l’uno ne’ l’altro: Spalletti non cambia e cambia solo Mario Rui con Olivera giustificando l, già nelle Leggi su 2anews (Di domenica 19 marzo 2023): Azzurri inarrestabili fino alla fine. Doppietta di Osimhen, Kvaratskhelia e Ndombelè affondano il. Dopo le fatiche di Coppa, qualcuno poteva pensare ad un rilassamento e, qualche altro, avrebbe pensato ad in ampio turnover. Invece ne’ l’uno ne’ l’altro: Spalletti non cambia e cambia solo Mario Rui con Olivera giustificando l, già nelle

