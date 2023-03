Calcio in tv oggi (domenica 19 marzo): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di domenica 19 marzo 2023) Una clamorosa giornata di Calcio quella di oggi, domenica 19 marzo, con una serie di partite da leccarsi letteralmente i baffi. L’antipasto è Verona-Sampdoria delle 12.30, una partita che dirà molto sulla salvezza possibile per le due squadre. Poi iniziano i quarti di finale di FA Cup, torneo molto sentito in Inghilterra. Inizia lo Sheffield United contro il Blackburn, ma tutti aspettano che la favola Grimsby Town continui, anche se alle 15.15 dovrà affrontare il Brighton di De Zerbi. Alle 15.0 c’è Torino-Napoli e vedere in scena gli azzurri è sempre uno spettacolo, così Come Fiorentina-Lecce non deluderà i tifosi delle due squadre. La Premier League vedrà una sola partita disputarsi, ma sarà quella della capolista Arsenal contro il Crystal Palace, mentre il Bayern ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Una clamorosa giornata diquella di19, con una serie dida leccarsi letteralmente i baffi. L’antipasto è Verona-Sampdoria delle 12.30, una partita che dirà molto sulla salvezza possibile per le due squadre. Poi iniziano i quarti di finale di FA Cup, torneo molto sentito in Inghilterra. Inizia lo Sheffield United contro il Blackburn, ma tutti aspettano che la favola Grimsby Town continui, anche se alle 15.15 dovrà affrontare il Brighton di De Zerbi. Alle 15.0 c’è Torino-Napoli ein scena gli azzurri è sempre uno spettacolo, cosìFiorentina-Lecce non deluderà i tifosi delle due squadre. La Premier League vedrà una sola partita disputarsi, ma sarà quella della capolista Arsenal contro il Crystal Palace, mentre il Bayern ...

