Calcio, il Catanzaro in B dopo 17 anni. Il Catania è in C (Di domenica 19 marzo 2023) "Incubo finito": è la scritta sulle maglie dei calciatori del Catanzaro, che dopo 17 anni di purgatorio ritrova la Serie B. La formazione di Vivarini, grazie al successo per 2-0 sulla Gelbison nella 33esima giornata del girone C della serie C, ha reso ininfluente il successo del Crotone secondo in classifica. Un trionfo che la città calabrese attendeva da tempo. A Salerno, dove si è disputato il match, sono giunti in circa 8.000 dalla Calabria.Le reti di Iemmello al 18esimo e Brignola al 93esimo danno il via alla festa, per una piazza che aspetta il ritorno nella serie cadetta dall`ultimo campionato in B della stagione 2005/2006, prima del fallimento. Nel girone Girone C del Campionato di serie C il Catanzaro ha ora 86 punti in classifica, 16 in più del Crotone secondo. Un cammino praticamente perfetto, macchiato (si ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 19 marzo 2023) "Incubo finito": è la scritta sulle maglie dei calciatori del, che17di purgatorio ritrova la Serie B. La formazione di Vivarini, grazie al successo per 2-0 sulla Gelbison nella 33esima giornata del girone C della serie C, ha reso ininfluente il successo del Crotone secondo in classifica. Un trionfo che la città calabrese attendeva da tempo. A Salerno, dove si è disputato il match, sono giunti in circa 8.000 dalla Calabria.Le reti di Iemmello al 18esimo e Brignola al 93esimo danno il via alla festa, per una piazza che aspetta il ritorno nella serie cadetta dall`ultimo campionato in B della stagione 2005/2006, prima del fallimento. Nel girone Girone C del Campionato di serie C ilha ora 86 punti in classifica, 16 in più del Crotone secondo. Un cammino praticamente perfetto, macchiato (si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Con la vittoria fuori casa per 2-0 contro la Gelbison, sul neutro di Salerno, il Catanzaro ottiene con cinque giorn… - Gazzetta_it : Catanzaro, la Serie B ora è realtà! Festa grande dopo la vittoria sulla Gelbison - sportface2016 : Il #Catanzaro è promosso in #SerieB: tutti i segreti dell'impresa giallorossa - raffcaruss : RT @tonyocch: Al di là del calcio, al di là dello sport, la serie B del Catanzaro è simbolo di rivalsa per una città fin troppo disprezzata… - SuperScomCalcio : La città di Catanzaro esulta! Dopo quasi 20 anni di attesa, la squadra torna in Serie B con ben 5 turni d'anticipo.… -