(Di domenica 19 marzo 2023) Con 7 punti di vantaggio sull'Olympique Marsiglia, andato a vincere indel Reims, per ilSG nemmeno la vittoria in campionato è scontata, dopo l'ennesima stagione deludente in Champions. Ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - realvarriale : Col trionfo di @sscnapoli, dopo 17 anni, il calcio italiano riporta 3 squadre ai quarti di @ChampionsLeague. Una in… - realvarriale : Quello che è accaduto ieri per le strade di Napoli col calcio c'entra poco o nulla.Bande di delinquenti, in giro c… - glooit : Calcio: 0-2 col Rennes, Paris SG battuto in casa e fischiato leggi su Gloo - gianpi36590925 : RT @fanpage: Materazzi ha pubblicato una foto dell’arbitro posizionato di fronte a Rabiot quando il francese tocca la palla col braccio in… -

Con 7 punti di vantaggio sull'Olympique Marsiglia, andato a vincere in casa del Reims, per il Paris SG nemmeno la vittoria in campionato è scontata, dopo l'ennesima stagione deludente in Champions. Ma ...Già in campo le cose non erano andate bene: dopo il fischio finale, Cristante se l'era presa...Giovedì 23/3 Venerdì 24/3 Sabato 25/3 Domenica 26/3 Lunedì 27/3 Martedì 28/3 Mercoledì 29/3- ...E non solo, secondo gli interisti: il francese avrebbe controllato e addomesticato il pallonebraccio. La manovra si sviluppa con un uno - due tra lo stesso Rabiot e Vlahovic (anche qui c'è un ...

Calcio: col Lecce basta un autogol, Fiorentina ora corre Agenzia ANSA

(ANSA) - PARIGI, 19 MAR - Con 7 punti di vantaggio sull'Olympique Marsiglia, andato a vincere in casa del Reims, per il Paris SG nemmeno la vittoria in campionato è scontata, dopo l'ennesima stagione ...58' COSA HA SBAGLIATO VLAHOVIC! Non ha la lucidità per capire che la soluzione migliore era il suggerimento verso il liberissimo Fagioli. Il serbo calcia col mancino, trovando la ...