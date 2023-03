Cadavere trovato a Tivoli: identificata la vittima, era scomparsa da Roma a febbraio (Di domenica 19 marzo 2023) Ha un nome e un volto la persona ritrovata senza vita a Tivoli nelle scorse ore. Si tratta di un uomo la cui scomparsa era stata denunciata a febbraio e per la quale si erano attivate le ricerche. La macabra scoperta, considerando che la vittima era deceduta da diverso tempo, è stata fatta a Villa Adriana all’interno di una cava di pozzolana l’altro ieri sera. Chi era Costel Costea trovato morto a Tivoli L’uomo, da quanto ricostruito, si era allontanato il 4 febbraio scorso dalla zona della Borghesiana a Roma. Nell’appello, pubblicato anche dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV (da cui è tratta la foto, ndr), si faceva menzione della necessità da parte di questa persona di assumere dei farmaci. Purtroppo però, nonostante le segnalazioni, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 marzo 2023) Ha un nome e un volto la persona ritrovata senza vita anelle scorse ore. Si tratta di un uomo la cuiera stata denunciata ae per la quale si erano attivate le ricerche. La macabra scoperta, considerando che laera deceduta da diverso tempo, è stata fatta a Villa Adriana all’interno di una cava di pozzolana l’altro ieri sera. Chi era Costel Costeamorto aL’uomo, da quanto ricostruito, si era allontanato il 4scorso dalla zona della Borghesiana a. Nell’appello, pubblicato anche dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV (da cui è tratta la foto, ndr), si faceva menzione della necessità da parte di questa persona di assumere dei farmaci. Purtroppo però, nonostante le segnalazioni, ...

