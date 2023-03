Cadavere sgozzato | accertamenti per identificare l’uomo | è giallo a Salerno 

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono in corsoperche questa mattina è stato trovato senza vita nella zona industriale di Salerno. La vittima, al momento del ritrovamento, non aveva con sé i documenti ma, secondo gli investigatori si tratterebbe di un cittadino del Bangladesh di età compresa tra i 35 ed i 40 anni.presentava una vistosa ferita al collo, elemento che lascia ipotizzare che la morte possa essere avvenuta per cause violente. Sul corpo, oltre al taglio alla gola, non sarebbero stati riscontrati altri segni di violenza. Gli investigatori non escludono alcuna pista ma l’omicidio, in questa fase, sembra essere la pista più battuta. Le indagini sono state affidate agli agenti della Squadra Mobile e ai colleghi della sezione scientifica che hanno effettuato il prelievo ...