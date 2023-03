Bus esce fuori strada e si schianta in un fosso: è una strage (Di domenica 19 marzo 2023) Almeno 17 morti e 25 persone ferite. Questo il drammatico bilancio del terribile incidente avvenuto nel distretto meridionale di Shibchar, in Bangladesh. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo ha sfondato una recinzione... Leggi su europa.today (Di domenica 19 marzo 2023) Almeno 17 morti e 25 persone ferite. Questo il drammatico bilancio del terribile incidente avvenuto nel distretto meridionale di Shibchar, in Bangladesh. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo ha sfondato una recinzione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Matt9039947239 : RT @romatoday: Bus esce fuori strada e si schianta in un fosso: è una strage - Profilo3Marco : RT @romatoday: Bus esce fuori strada e si schianta in un fosso: è una strage - rotaruchristina : RT @romatoday: Bus esce fuori strada e si schianta in un fosso: è una strage - PalermoToday : Bus esce fuori strada e si schianta in un fosso: è una strage - romatoday : Bus esce fuori strada e si schianta in un fosso: è una strage -