Bucchi - Dinamo, che capolavoro (Di domenica 19 marzo 2023) TagsDinamoUna partita che rimarrà a lungo scolpita nella memoria dei tifosi della Dinamo, un terzo quarto mostruoso, un match giocato con una ferocia, una qualità e una compattezza di squadra pazzesca. Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) TagsUna partita che rimarrà a lungo scolpita nella memoria dei tifosi della, un terzo quarto mostruoso, un match giocato con una ferocia, una qualità e una compattezza di squadra pazzesca.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaSardegna : Basket: Dinamo spazza via Varese e si prende il quarto posto. Sesta vittoria consecutiva per i sassaresi di Bucchi… - sassari68 : @mavisini Facciamo una statua equestre a Bucchi, per favore. Finalmente, dopo Meo, torno a divertirmi vedendo la Di… - CentotrentunoC : #DinamoSassari?? Queste le parole di coach Piero #Bucchi nella conferenza stampa al termine della sfida vinta contro… - bball_evo : LBA ???? (22ª Giornata) - La Dinamo Sassari distrugge Varese nello diretto 102-73 e sigla il 6° successo consecutivo… - Lupoalbe1 : RT @dinamo_sassari: ?????????? ???? ?????????? ???????????????? ??Grandissima attesa per la palla a due tra Dinamo e Varese alle 20:45. Bucchi deve rinunciar… -

Bucchi - Dinamo, che capolavoro La Dinamo, senza 2/5 del quintetto viste le assenze di Robinson e Jones ha disputato la partita perfetta, sia dal punto di vista agonistico che tattico. Bucchi con il suo staff ha fatto un capolavoro,... Basket: Dinamo spazza via Varese e si prende il quarto posto E' la sesta vittoria consecutiva per i sassaresi di coach Bucchi. Dopo un primo quarto equilibrato, ... La partita si è decisa nel terzo quarto, con la Dinamo padrona assoluta del campo: i sassaresi ... 'Ragazzi straordinari' Sto vivendo una gran bel momento e devo ringraziare per questo." Coach Piero Bucchi è raggiante per ... Sassari, 18 marzo 2023 Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna 18 marzo 2023 La, senza 2/5 del quintetto viste le assenze di Robinson e Jones ha disputato la partita perfetta, sia dal punto di vista agonistico che tattico.con il suo staff ha fatto un capolavoro,...E' la sesta vittoria consecutiva per i sassaresi di coach. Dopo un primo quarto equilibrato, ... La partita si è decisa nel terzo quarto, con lapadrona assoluta del campo: i sassaresi ...Sto vivendo una gran bel momento e devo ringraziare per questo." Coach Pieroè raggiante per ... Sassari, 18 marzo 2023 Ufficio ComunicazioneBanco di Sardegna 18 marzo 2023 LBA - Dinamo, Bucchi "Ragazzi straordinari, bravi a spezzare il ritmo di Varese" Pianetabasket.com Bucchi-Dinamo, che capolavoro TagsDinamoUna partita che rimarrà a lungo scolpita nella memoria dei tifosi della Dinamo, un terzo quarto mostruoso, un match giocato con una ... Apoteosi Dinamo TagsDinamoLa Dinamo, senza Robinson e Jones, gioca un match straordinario e spazza via Varese grazie ad una difesa pazzesca, guidata da Raspino ... TagsDinamoUna partita che rimarrà a lungo scolpita nella memoria dei tifosi della Dinamo, un terzo quarto mostruoso, un match giocato con una ...TagsDinamoLa Dinamo, senza Robinson e Jones, gioca un match straordinario e spazza via Varese grazie ad una difesa pazzesca, guidata da Raspino ...