Bruce Willis compie 68 anni | gli auguri tra le lacrime della moglie Emma dopo la diagnosi di demenza | «Giorno di dolore | voi ci date forza» – Il video

(Di domenica 19 marzo 2023) «Oggi è uno di quei giorni in cui si provae tristezza». Così ladiHeming, parla in unInstagram, neldel compleanno del marito. L’attore oggi 68enne è malato di unafronte temporale: unaannunciata dalla stessa Heming lo scorso 16 febbraio, a meno di un anno dal ritiro delle scenegrande star di Hollywood. «Il lato positivo o il rovesciomedaglia è che sono così fortunata a sentire il vostro calore e il vostro amore diretti a mio marito e alla nostra famiglia», ha continuato la donna sui social rivolgendosi ai follower. «Vedo i vostri messaggi, le storie che condividete e tutto quello che posso dire è grazie. La vostra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Skywalk59735517 : @CCKKI Questi tre imperatori yankee sono criminali perché molte nefandezze da loro commesse erano non necessarie. I… - biciofab : RT @mao59: 19 marzo Happy birthday all’attore, produttore cinematografico e musicista statunitense Bruce Willis ????????? #BruceWillis https://… - rmc_official : Oggi festeggiamo un grande attore, Bruce Willis tanti auguri! #BruceWillis - Cristin77860311 : Accadde Oggi 19 Marzo 1955: nasce l'attore Bruce Willis! - kaganovich_77 : RT @kaganovich_77: @matteolepore Lo ius soli serve solo a chi può entrare legalmente a partorire. E avere due passaporti. Come la Schlein.… -

"Oggi è uno di quei giorni in cui si prova dolore e tristezza". Così la moglie di, Emma Heming , parla in un video Instagram, nel giorno del compleanno del marito. L'attore oggi 68enne è malato di una demenza fronte temporale: una diagnosi annunciata dalla stessa ...... 19 marzo 1943, politico e economista Glenn Close , 19 marzo 1947, attrice e produttrice cinematografica statunitense Pino Daniele , 19 marzo 1955, cantautore, chitarrista e compositore,......all'incoronazione di Carlo di Antonella Rossi Armageddon (su Prime Video anche gratuitamente ) non è il classico titolo che viene in mente pensando alla paternità e invece Harry (), un ...

Bruce Willis compie 68 anni, gli auguri tra le lacrime della moglie ... Open

La moglie dell'attore ha utilizzato il proprio profilo Instagram per ringraziare i fan dell'affetto e raccontare la propria esperienza.Buon compleanno Carlo Mazzone, Alessandro Nesta… …Vittoriano Vancini, Daniele Piccinin, Claudio Bisio, Ursula Andress, Mario Monti, Glenn Close, Marina ...