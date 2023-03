(Di domenica 19 marzo 2023) Una famiglia di fascisti e golpisti mancati non paga dei danni che ha fatto. Ildell' ex presidente delJair, il senatore, potrebbealle elezioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Moixus1970 : RT @globalistIT: - globalistIT : - fisco24_info : Brasile: il figlio di Bolsonaro mira alla guida di Rio nel 2024: 'Se le elezioni fossero oggi proporrei la mia cand… - transnazionale : Brasile: il figlio di Bolsonaro mira alla guida di Rio nel 2024 #spaziotransnazionale informa - ResidentsCorner : 1/2:Brasile:16 marzo: #FlavioRachadinha:??? Un momento molto imbarazzante per il senatore Flavio Bolsonaro (figlio);… -

Una famiglia di fascisti e golpisti mancati non paga dei danni che ha fatto. Ildell' ex presidente delJair Bolsonaro , il senatore Flavio Bolsonaro, potrebbe candidarsi alle elezioni del 2024 per la carica di sindaco di Rio de Janeiro . "Se le elezioni fossero ...Ildell'ex presidente delJair Bolsonaro, il senatore Flavio Bolsonaro, potrebbe candidarsi alle elezioni del 2024 per la carica di sindaco di Rio de Janeiro. "Se le elezioni fossero oggi ...... quando Giovanni VI (già allora Re del Portogallo) dovette tornare nella Metropoli con tutta la famiglia reale, suoPietro di Alcantara divenne principe reggente del Regno del. Sotto ...

Brasile, il figlio di Bolsonaro Flavio vuole candidarsi a sindaco di Rio de Janeiro Globalist.it

Il figlio dell'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, il senatore Flavio Bolsonaro, potrebbe candidarsi alle elezioni del 2024 per la carica di sindaco di Rio de Janeiro.E’ da tempo che Veronica Maya non è in tv, torna con Verissimo e racconta della sua bellissima famiglia e anche del bambino che ha perso, dell’aborto. E’ accaduto agli inizi della storia con Marco Mor ...