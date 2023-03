Boxe femminile | Irma Testa esordisce con facilità ai Mondiali 2023 | Reyes Moreno battuta

(Di domenica 19 marzo 2023)si qualifica facilmente per gli ottavi di finale aifemminili didi scena a Nuova Delhi, India. L’italiana non ha nessun problema con la rappresentante del Guatemala Leilany, anche se il verdetto è non unanime (4-1). In particolare è la terza ripresa a far sì che ciò accada, anche se poteva trattarsi di un 5-0 facile. Prossima avversaria la vietnamita Nguyen Thi Thanh Hao nella categoria fino a 57 kg. Primo round in cuicerca in qualche modo di conoscere, che pure qualche iniziativa la mette in atto, portando l’azzurra in un’occasione alle corde e, in generale, proponendosi in maniera convinta. Troppo poco, però, per impensierire il bronzo olimpico, che ...

Anche Angela Carini, la terza azzurra impegnata oggi a Nuova Delhi nei Mondiali di, è stata eliminata come oggi Bonatti e ieri Mesiano. A batterla con un verdetto di 'split decision' perlomeno dubbio è stata la francese Emilie Sonvico. Il match era valido per i 16/i ...Angela Carini è costretta a dire subito addio ai Mondiali 2023 dia New Delhi (India). L'azzurra si è arresa per split decision contro la francese Emilie Sonvico, che ha avuto la meglio sul 3 - 2 (tre 29 - 28; un 28 - 29; un 27 - 30) ai sedicesimi ...San Prisco . Il Mondialedi pugilato è iniziato. A Nuova Delhi, in India, è partita la caccia alle medaglie e nel primo giorno è salita sul ring una campana. Si tratta di Sirine Charaabi, ragazza di San Prisco in ...

