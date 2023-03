Bonus bollette, cambia l’Isee: per chi vale l’estensione | Italiani felici (Di domenica 19 marzo 2023) Sono numerose le persone che riceveranno il Bonus bollette ma per fortuna cambia l’Isee: ci saranno quindi più beneficiari Da quando l’inflazione ha fatto capolino, è aumentato il malumore nel nostro paese, soprattutto per le famiglie meno agiate che ancora adesso non riescono ad arrivare a fine mese. Ad oggi è aumentata a quasi il 12%, ed è per questo che il disagio è davvero alto, soprattutto nel pagare le bollette a fine mese. Bonus bollette, si estende l’Isee – ilovetrading.itIl Bonus bollette è stato davvero prezioso soprattutto lo scorso anno. Tuttavia, questo non era destinato a tutti ma solo a coloro con un ISEE basso. Per questa ragione, per cercare di risparmiare si è cercato di adottare un numero maggiore di ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 19 marzo 2023) Sono numerose le persone che riceveranno ilma per fortuna: ci saranno quindi più beneficiari Da quando l’inflazione ha fatto capolino, è aumentato il malumore nel nostro paese, soprattutto per le famiglie meno agiate che ancora adesso non riescono ad arrivare a fine mese. Ad oggi è aumentata a quasi il 12%, ed è per questo che il disagio è davvero alto, soprattutto nel pagare lea fine mese., si estende– ilovetrading.itIlè stato davvero prezioso soprattutto lo scorso anno. Tuttavia, questo non era destinato a tutti ma solo a coloro con un ISEE basso. Per questa ragione, per cercare di risparmiare si è cercato di adottare un numero maggiore di ...

