Bonus bollette | adesso possono averlo in tantissimi | i nuovi requisiti

Il Bonus sociale bollette 2023 aiuterà un numero ancora maggiore di famiglie perché sono cambiate le regole per ottenerlo. In un periodo di grossa crisi economica e di un significativo innalzamento dei costi energetici, il Bonus bollette istituito dal governo è stata un'ancora di salvezza per molti italiani. Dal momento che, purtroppo, la situazione non accenna a migliorare, il governo ha stabilito di confermare il Bonus nel 2023 ma anche di allargare la platea dei beneficiari. Il Bonus sociale bollette 2023 spetterà a più persone – ilovetrading.itBisogna precisare però che attualmente il Bonus sociale bollette non è previsto per tutto il 2023: si potrà richiedere solo in riferimento ai primi tre mesi dell'anno, cioè fino a Marzo

