Bono & The Edge | A Sort of Homecoming | perché il film incarna l' essenza degli U2 e delle loro canzoni

(Di domenica 19 marzo 2023); The: Aofcon David Letterman, disponibile su Disney+ dal 17 marzo, è un viaggio dentro leU2, dentro la città di Dublino, che in meno di 90 minuti riesce a cogliere l'della band. "Sono nato con un cuore eccentrico", scriveva, il leaderU2, all'inizio della sua autobiografia, uscita lo scorso novembre. Il riferimento era all'intervento al cuore di qualche anno fa. "Per me scrivereè come un'operazione chirurgica al cuore" racconta a un certo punto di; Theofcon David Letterman, disponibile su Disney+ da venerdì 17 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rania0311 : RT @putalittlelumos: ogni volta che vedo oriana con quegli occhiali da sole penso a quanto sarebbe stato ancora più bono il legittimo propr… - cristy24na : RT @giusyozdemir: PERÒ DEMIR SEI PROPRIO BONO #TerraAmara - Hal30677798Hal : @MatteoMassaren6 @emmaiinhell Che gran bono - Fra7417 : @Marko_lino_1 @guazzonemarco Bravo e pure bono!!???? - giusyozdemir : PERÒ DEMIR SEI PROPRIO BONO #TerraAmara -

... raccoglie racconti e suggestioni, di quegli irlandesi che degli U2 hanno visto gli albori, con i primi concerti, quando: " Non era possibile rimanere indifferenti dall'energia che trasmetteva...Lo stesso, in queste nuove riproposizioni, pilota il proprio ruolo con un diverso piglio interpretativo, più consono alle garbate atmosfere imposte dagli arrangiamenti. Com'è ovvio che sia, ...Sempre da venerdì, giorno di San Patrizio, patrono d'Irlanda, è stato reso disponibile anche il documentario sulla band cone The Edge insieme all'ex noto conduttore televisivo David Letterman ...

Bono & The Edge: raccontare gli U2 sì, ma a chi Rockol.it

Qualcosa di più di un docufilm, Bono & The Edge A sort of Homecoming, disponibile ora sulla piattaforma Disney+, è una pietra miliare immancabile per tutti i fan, gli appassionati e gli amanti della ...19 mar 2023 - Il frontman e il chitarrista della band si sono esibiti per la serie di concerti “Tiny Desk” di NPR ...