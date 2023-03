Bonaccini | “Approvare una legge che garantisca diritti e tutele alle famiglie omogenitoriali”

(Di domenica 19 marzo 2023) MILANO – La piazza di oggi a Milano rende ancor più evidente il passo avanti che deve fare il nostro Paese:unache. Un vuoto normativo che il Parlamento deve colmare al più presto, e bene ha fatto Elly Schlein ad annunciare la presentazione di un progetto dida parte del Pd”. Così il presidente del Partito Democratico, Stefano, che aggiunge: “La destra pretende invece di imporre chi si debba o meno amare o con chi costruire una vita e una famiglia, impedendo ai sindaci di registrare all’anagrafe i figli dellee rifiutando le indicazioni europee. Ma non esistono genitori e ...

Il Partito Democratico di Elly Schlein, con Stefano Bonaccini sua "spalla", sta scrivendo il proprio programma con l' inchiostro simpatico. Occorre perciò far uso della crittografia per leggere la scr ...