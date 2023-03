Bollette, nuovi aiuti (ma selettivi) (Di domenica 19 marzo 2023) Sono serviti a contenere i rincari delle tariffe energetiche, ma per gli aiuti destinati alle famiglie e alle imprese per far fronte al pagamento delle Bollette si avvicina la scadenza del 31 marzo. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 marzo 2023) Sono serviti a contenere i rincari delle tariffe energetiche, ma per glidestinati alle famiglie e alle imprese per far fronte al pagamento dellesi avvicina la scadenza del 31 marzo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Il Governo Meloni è al lavoro per rafforzare le misure contro il caro bollette e offrire nuovi aiuti alle famigli… - ilviboneseweb : Spilinga, nuovi aiuti per pagare bollette e affitto: ne beneficeranno 27 famiglie - Valeria_sonoio : RT @boni_castellane: Ma ci rendiamo conto che questi stanno proponendo di pagare 40 anni di bollette anticipate ma nel frattempo si aggiung… - infoiteconomia : Bollette, i nuovi bonus non saranno per tutti - MCalcioNews : Bonus bollette, adesso possono averlo in tantissimi: i nuovi requisiti -