'incontro è organizzato dalle realtà partecipanti al Tavolo ... sorella di Domenico, ucciso nel 1990 a, mentre si trovava ... La sua testimonianza sarà alle 14.30 in unmaneggio a Oltrona di ...Tra Heather Parisi e'agente televisivo Lucio Presta è finita a cartee, in ... il manager si rivolge all'ballerina e ......leader sostiene di essere stato avvelenato in prigione, ... visto che alla rete televisiva è stato negato'accesso all'ospedale.piazza per protestare contro le proposte di nuove leggi...

Bollate, l'ex Miss Italia Denny Mendez a teatro nella rassegna di Gost Il Notiziario