Vai agli ultimi Twett sull'argomento... biondi_danilo : @repubblica Esiste un fondo della pentola?! Ogni volta che parla un Saviano credo di sì. Ogni volta che parla una… - gioalbarosa : @lauraboldrini La Signora Boldrini informi cosa ha detto, in proposito, Al Sisi al ‘bugiardo’ Ministro Tajani . An… -

... voce del mondo cattolico dem che già in passato aveva sollevatoe perplessità sulla ... Eattacca: 'La nostra posizione non è quella degli Stati Uniti. Siamo nella Nato, ma dobbiamo avere ...La ricostruzione della Guardia Costiera lascia spazio a pochi: i maltesi non si sono mossi, i ... Lauraha accusato il governo di essere complice e il segretario di Più Europa Riccardo ...Firmato: Laura, Andrea Orlando, Enzo Amendola, Lia Quartapelle, Fabio Porta. Una presa di ... Isul sistema giudiziario Dal 1961, anno in cui è stata fondata la Corte, unico organo ...

Boldrini: “I dubbi sulla maternità surrogata non sono un tabù: troppi Paesi senza regole” la Repubblica

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2023 "Voglio ringraziare la presidente Boldrini perché non sapevo che questa iniziativa fosse sua. Non era scontato. La ringrazio davvero e ovviamente ringrazio i colleg ...