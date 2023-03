Blair | ' Ulster modello di pace ma non per Kiev'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MysteriumArcanu : Blair all'ANSA, 'Ulster modello di pace ma non per Kiev' - Cronaca - ANSA - WalkerHenrySmi1 : Blair dovrebbe essere in galera per l'invasione dell'IRAQ 400,000 persone morte tutto con un documento contrafatt… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Blair all'ANSA: 'Ulster modello di pace ma non per Kiev' #ANSA - Agenzia_Ansa : Blair all'ANSA: 'Ulster modello di pace ma non per Kiev' #ANSA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Blair all'ANSA, 'Ulster modello di pace ma non per Kiev' Ex premier 25 anni dopo: 'Mosca va sco… -

Non c'e' giustificazione per questa aggressione e quindi qualsiasi negoziato deve partire dal presupposto che sia sbagliata" Cosi' l'ex premier britannico Tonycommenta la guerra in Ucraina ...... sentenzia, la pace nordirlandese non può essere un modello poiché insi contrapponevano "... Di qui il rifiuto di qualsiasi trattativa con Vladimir Putin - di cui purefu uno dei primi ...... sentenzia, la pace nordirlandese non può essere un modello poiché insi contrapponevano "... Di qui il rifiuto di qualsiasi trattativa con Vladimir Putin - di cui purefu uno dei primi ...

Blair all'ANSA, 'Ulster modello di pace ma non per Kiev' Agenzia ANSA

'Il problema con l'Ucraina e' che non c'e' alcuna giustificazione ragionevole per invadere un Paese indipendente, sovrano, con un ...It was not always pretty and for much of the second half the game descended into the painful arm-wrestles that so often characterised games against Italy in the past. A hat-trick of tries from Blair ...