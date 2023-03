Bimbo italiano "rapito" da Putin. I nonni: "Aiutateci a riportarlo in Italia" (Di domenica 19 marzo 2023) Roman è nato a Verona sei anni fa, figlio di un padre veronese e di una madre ucraina. Dopo il divorzio la donna lo avrebbe portato con sé nel Donbass. Secondo i nonni il bambino sarebbe tra i deportati di Putin Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 marzo 2023) Roman è nato a Verona sei anni fa, figlio di un padre veronese e di una madre ucraina. Dopo il divorzio la donna lo avrebbe portato con sé nel Donbass. Secondo iil bambino sarebbe tra i deportati di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Ucraina: bimbo italiano in Donbass, nonni temono un rapimento - infoitinterno : Ucraina: bimbo italiano in Donbass, nonni temono un rapimento - infoitinterno : Ucraina: bimbo italiano in Donbass, nonni temono un rapimento - infoitinterno : Ucraina: bimbo italiano in Donbass, nonni temono un rapimento - Antonio91157367 : Ucraina: bimbo italiano in Donbass, nonni temono un rapimento -