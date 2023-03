Biathlon, Lisa Vittozzi chiude settima nella Sprint della Coppa del Mondo (Di domenica 19 marzo 2023) Denise Herrmann vince la Sprint di Oslo Holmenkollen grazie alla precisione al tiro e ad una gran velocità sugli sci. La tedesca, che si aggiudica anche la Coppa Sprint di Biathlon con 400 punti davanti a Dorothea Wierer (314), chiude con il tempo di 21’06?5, e batte Hanna Oeberg per 3?5 e Anna Magnusson per 33?1. Nessun errore al tiro per le tre atlete del podio. Lisa Vittozzi, commette un errore nella prima sessione di tiro, poi prosegue senza altri errori e chiude al settimo posto con 43?3 di svantaggio rispetto alla leader. Dorothea Wierer è 23esima con un errore e 1’21?3 di ritardo, mentre Rebecca Passler è 30esima con un errore e un distacco dalla testa di 1’31?9. Più attardate Samuela Comola, Michela Carrara e Hannah ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 marzo 2023) Denise Herrmann vince ladi Oslo Holmenkollen grazie alla precisione al tiro e ad una gran velocità sugli sci. La tedesca, che si aggiudica anche ladicon 400 punti davanti a Dorothea Wierer (314),con il tempo di 21’06?5, e batte Hanna Oeberg per 3?5 e Anna Magnusson per 33?1. Nessun errore al tiro per le tre atlete del podio., commette un erroreprima sessione di tiro, poi prosegue senza altri errori eal settimo posto con 43?3 di svantaggio rispetto alla leader. Dorothea Wierer è 23esima con un errore e 1’21?3 di ritardo, mentre Rebecca Passler è 30esima con un errore e un distacco dalla testa di 1’31?9. Più attardate Samuela Comola, Michela Carrara e Hannah ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zeninguem67 : RT @FondoItalia: Arriva la coppa per @lisa_vittozzi. Gli scatti di @YevenkoDmitriy per rivivere insieme il momento della premiazione. #Bi… - Albyemma67 : Brava Lisa Vittozzi coppa di specialità raggiunta ?????????????????????????? #biathlon - FreddieTee : RT @FondoItalia: FOTOGALLERY - Lisa Vittozzi riceve la coppa di specialità individuale: le immagini della festa - FondoItalia : Arriva la coppa per @lisa_vittozzi. Gli scatti di @YevenkoDmitriy per rivivere insieme il momento della premiazion… - FondoItalia : Biathlon - Lisa Vittozzi festeggia e guarda avanti: 'Sono felicissima! Il grande globo resta il mio obiettivo e non… -