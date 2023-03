(Di domenica 19 marzo 2023) Dopo i due successi dei giorni scorsi (nella sprint e nell’inseguimento),Boe trionfanelladi Oslo Holmenkollen (Norvegia), ultima gara maschile della Coppa del Mondo 2022-2023 di. In condizioni meteorologiche difficili (nebbia e umidità), il norvegese, che era già sicuro prima della prova odierna della vittoria della Coppa del Mondo, si conferma un alieno e conquista il 20° successo individuale in stagione (contandoi Mondiali), il 25° considerandole prove a squadre. La Coppa di specialità va al norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, mentre lo svizzero Niklasbeffa clamorosamente Tommaso(oggi 21°) nella lotta tra gli Under 25. Dopo un inizio di gara un po’ complicato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Biathlon, Johannes Boe pigliatutto: vince anche la mass start di Oslo! Giacomel 21° e beffato da Hartweg - - neveitaliasport : RT @neveitalia: Johannes Boe con la Mass di Oslo batte 19, Coppa a Christiansen. Giacomel perde Under 25 di 16 punti #biathlon #19Marzo htt… - neveitalia : Johannes Boe con la Mass di Oslo batte 19, Coppa a Christiansen. Giacomel perde Under 25 di 16 punti #biathlon… - BiathlonAzzurro : Sedici vittorie e diciotto podi individuali, ai quali si aggiungono altri 3 successi e un bronzo iridati. Questo il… - infoitsport : Biathlon, Coppa del Mondo 2023: Johannes Boe vince anche l'inseguimento di Oslo! 10° Tommaso Giacomel -

È terminata l'ultima gara maschile della stagione 2023 di, conBoe che ha trionfato per l'ennesima volta nel corso di una stagione strepitosa: terzo successo consecutivo per il norvegese, che festeggia così il primo posto nella classifica ...La start list della mass start di Oslo - Holmenkollen , ultima gara della Coppa del Mondo 2022/2023 dimaschile. In Norvegia occhi puntati suThingnes Boe , dominatore della stagione che proverà a chiudere in bellezza con una tripletta sulle nevi di casa. Unico italiano al via sarà ...Thingnes Boe vince l'inseguimento maschile di Oslo, valido per la Coppa del Mondo di2022/23 . Il norvegese ha chiuso in 32:34.0 davanti a Fillon Maillet e a Laegreid. Il francese ha ...

Biathlon, Coppa del Mondo 2023: Johannes Boe pigliatutto! Il norvegese vince anche la mass start di Oslo. Giacomel 21° e beffato da Hartweg OA Sport

Johannes Boe trionfa anche nella mass start di Oslo Holmenkollen (Norvegia), ultima gara maschile della Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon. In condizioni meteorologiche difficili (nebbia e umidità) ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:45 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui! Grazie mille a tutti per averci seguito, è stata una stagione fantastica! Appuntamento con tutti i lettori di OA S ...